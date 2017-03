कोझिकोड कांड पर नकवी ने CPM पर साधा निशाना, बोले-केरल में कानून का राज नहीं

भाजपा नेता मुखअतार अब्बास नकवी ने कहा, 'कम्युनिस्ट पार्टी अपराध की पार्टी हो गई है।'

कोझिकोड(एनएआइ)। गुरुवार देर रात कोझिकोड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के दफ्तर पर देसी बम से हमले के बाद आरएसएस के चार कार्यकर्ता घायल हो गए, इनमें दो की हालत गंभीर है। इस हमले के बाद एक के बाद एक भाजपा की तरह से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने बयान में कम्युनिस्ट पार्टी को क्राइम पार्टी कहा है।

नकवी ने कहा, 'कम्युनिस्ट पार्टी अपराध की पार्टी हो गई है। वो जनतंत्र में विश्वास नहीं करती। यही वजह है कि देशभर में उसकी पहचान खत्म होती जा रही है।'

Communist Party has become crime party,they dont believe in democracy.That is why they are declining world over:MA Naqvi,Union Minister pic.twitter.com/1MxTxyz9vy