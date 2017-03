मैक डोनाल्‍ड द्वारा दिए गए एक फूड आइटम में छिपकली निकलने के बाद इसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया गया है।

कोलकाता (एएनआई)। मैक डोनाल्‍ड द्वारा दिए गए एक फूड आइटम में छिपकली निकलने से हड़कंप मच गया। कोलकाता निवासी प्रियंका मोइत्रा के अनुसार, उन्‍होंने जब यहां से फ्रेंच फ्राइज लिया उसमें एक मरी हुई छिपकली थी।

Kolkata resident Priyanka Moitra says that she found a lizard in her McDonald's food on Tuesday, 28th February. FIR lodged with police pic.twitter.com/C8fyvOHssg