तीन दिन पहले आवासीय क्षेत्र में घुसे तेंदुए की हुई खोज

राजस्‍थान स्‍थित जोधपुर के आवासीय क्षेत्र में घुसे तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ लिया।

जयपुर (एएनआई)। राजस्थान स्थित जोधपुर के आवासीय क्षेत्र में तीन दिन पहले रास्ते से भटक कर एक तेंदुए के घुस जाने के बाद वन विभाग की ओर से खोजबीन जारी थी। आखिरकार सोमवार को वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए को खोजने में सफलता पायी।

हालांकि तेंदुए ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और उसे पकड़ लिया गया है।

Rajasthan: Leopard, that strayed into residential area 3 days back, rescued by Forest Officials in Jodhpur. pic.twitter.com/r4bQZ9zQ4t