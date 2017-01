पश्चिम बंगाल में तेंदुए के हमले में कई लोग हुए ज़ख्मी,वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा

घटनाक्रम के मुताबिक यह तेंदुआ सोमवार सुबह को शहर के इंदिरा कॉलोनी इलाके में एक व्यक्ति के घर में घुस गया।

रायगंज,जेएनएन। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में शहर के रिहायशी इलाके में सोमवार को एक तेंदुआ अचानक घुस गया। यह देख पूरे शहर में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने दिनभर इस तेंदुए को लेकर आतंक में दिन काटे। इस तेंदुए ने प्रशासन व वन कर्मियों के नाक में दम कर दिया।

घटनाक्रम के मुताबिक यह तेंदुआ सोमवार सुबह को शहर के इंदिरा कॉलोनी इलाके में एक व्यक्ति के घर में घुस गया। तेंदुआ को लेकर लोग डर गये एवं इधर-उधर भागने लगे। शोरगुल सुनकर तेंदुआ भी इधर-उधर भागने लगा एवं इस क्रम में जो उसके सामने आता गया उसके हमले का शिकार हो गया। यहां से यह तेंदुआ रायगंज जल परिसर में घुस गया।

West Bengal: Leopard entered a farmhouse in North Dinajpur district; later captured by Forest Dept officials (2.01.2017) pic.twitter.com/bAEXcZMQO4

