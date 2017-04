दिल्ली की तरह पुडुचेरी में भी लड़ाई, किरण बेदी ने नगर आयुक्त के तबादले को अमान्य किया

पुडुचेरी नगर निगम आयुक्त आर चंद्रशेखरन के तबादले को लेकर उपराज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के बीच बीते एक सप्ताह से विवाद जारी है।

पुडुचेरी, एएनआई। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल व पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच सत्ता की लड़ाई हर किसी ने देखी है। कुछ इसी तर्ज पर कांग्रेस शासित प्रदेश पुडुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी और विधानसभा अध्यक्ष वी वैतिलिंगम के बीच क्षेत्राधिकार का विवाद बढ़ गया है।

आपको बता दें कि पुडुचेरी नगर निगम आयुक्त आर चंद्रशेखरन के तबादले को लेकर उपराज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के बीच बीते एक सप्ताह से विवाद जारी है। किरण बेदी पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जिसके बाद किरण बेदी के सचिव को विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने समन जारी किया है।

I decided to declare the order invalid: Puducherry LG Kiran Bedi on Chief Secy who signed the transfer order of a municipal commissioner. pic.twitter.com/U7eWa2f8LF