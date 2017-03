रामजस कॉलेज विवाद: मंत्री जी के ट्वीट से सियासतदान बिफरे

देशद्रोह बनाम देशभक्ति ये दोनों शब्द मौजूदा समय में जमकर गूंज रहे हैं। सियासत के रंग में रंगे इन शब्दों के जरिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं।

नई दिल्ली(जेएनएन)। जिस देश में आज भी लाखों लोगों को दो जून का खाना मयस्सर नहीं है। जिस देश के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जिस देश में हर रोज लोग बुनियादी सुविधाओं की अभी भी कमी है, वहां इस समय बहस के केंद्र में राष्ट्रवाद और देशद्रोह ने अपनी जगह बना ली है। उमर खालिद नाम के एक शख्स से शुरू हुए विवाद मे दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में उबाल ला दिया है। छात्र संगठन एबीवीपीस आइसा और वाम दलों से जुड़े संगठन जहां एक दूसरे के आमने सामने हैं, वहीं राजनीतिक दल भी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू द्वारा एक जवान के वीडियो पोस्ट ट्वीट करने के बाद सियासतदान एक बार फिर उबल पड़े हैं।

राष्ट्रीय कथा शिविर में सेना के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा बुलाए गए कार्यक्रम में एक जवान अपने दर्द को व्यक्त कर रहा था। मराठा लाइट इंफैनट्री की नौवीं बटालियन का जवान श्रीराम गोरडे अपने विचारों का रख रहा था। श्रीराम गोरडे ने कहा कि जितनी परेशानी आतंकियों की करतूतों से नहीं होती है, उससे ज्यादा परेशानी उन लोगों से हो रही जो खुलेआम भारतीय फौज के मनोवैज्ञानिक साहस को कमजोर कर रहे हैं।

