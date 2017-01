खादी कैलेंडर विवाद: PM नरेंद्र मोदी पर बरसे तुषार गांधी, KVIC को बंद करने की मांग

केवीआइसी के 2017 के कैलेंडर व डायरी पर चरखा के साथ गांधीजी की तस्‍वीर की जगह मोदी की तस्‍वीर लगी है, जिसपर काफी विवाद हो रहा है।

मुंबई (आइएएनएस)। महात्मा गांधी के परपोते, तुषार ए. गांधी ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन (केवीआइसी) डायरी कैलेंडर मामले पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा की।

तुषार गांधी ने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री पोलिवस्त्र (पोलिस्टीरिन) के लिए मॉडलिंग करते हैं। बापू (महात्मा गांधी) ने बकिंघम पैलेस में दस लाख का सूट नहीं बल्कि खादी पहना था।‘ उन्होंने आगे लिखा है: ‘हाथ में चरखा, दिल में नाथुराम। टेलीविजन पर जोकर को जोकर कहना पाप नहीं।’ साथ ही उन्होंने केवीआइसी को बंद करने की मांग की।

PM models for Polyvastra. Bapu wore Khaddar to Buckingham Palace not a ₹10/- Lakh suit.

— Tushar (@TusharG) January 13, 2017