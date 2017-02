विश्‍व रेडियो दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने सभी श्रोताओं को इस दिन की बधाई दी है। उन्‍होंने रेडियो को आपस में जुड़ने का सबसे बड़ा साधन बताया है।

नई दिल्ली (पीटीआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर इसके सभी श्रोताओं को बधाई दी है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में रेडियो को एक दूसरे से जुड़ने का सबसे बेहतर साधन बताया है। उन्होंने कहा कि जो इसमें काम करते हैं वह हमेशा से ही एक्टिव रहते हैं। उन्होंने आकाशवाणी से जुड़े सभी कर्मियों और इसके श्रोताओं को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रेडियो हमेशा से ही एक दूसरे से जुड़ने का साधन होने के साथ-साथ सीखने और कम्यूनिकेट करने का बेहतर साधन रहा है।

ट्विटर पर की गई एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात का जिक्र करते हुए कहा है कि वह इसके जरिए करोड़ों देशवासियों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि जो कोई भी श्रोता इन्हें समय की बाधिता के चलते नहीं सुन पाता है वह उन्हें narendramodi.in/mann-ki-baat पर ऑनलाइन भी सुन सकता है।

Radio is a wonderful way to interact, learn & communicate. My own #MannKiBaat experience has connected me with people across India.

Greetings on World Radio Day. I congratulate all radio lovers and those who work in the radio industry & keep the medium active & vibrant.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2017