पाकिस्‍तान निवासी सिल्‍विया से शादी करने के बाद उसे भारत लाने के लिए कर्नाटक निवासी डेनियल ने विदेश मंत्री से मदद की गुहार लगायी।

नई दिल्‍ली (एएनआई)। लाहौर में पेंटेकोस्‍टल चर्च में डेनियल हेनरी डेवानूर ने अपनी प्रेमिका सिल्‍विया नोरीन से शादी की। अब दंपति एक साथ रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डेनियल अपनी पत्‍नी को वापस भारत लाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है।

सिल्‍विया पाकिस्‍तानी नागरिक है और पत्‍नी के लिए स्‍पॉन्‍सरशिप सर्टिफिकेट पाने में डेनियल असमर्थ है। अन्‍य प्रयासों के साथ डेनियल ने विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज को ट्वीट कर मदद मांगी।

@SushmaSwaraj Dear mam please do inquiry and help my wife to come to come India pic.twitter.com/fKeZFp13QL