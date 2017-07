कर्नाटक में हिंदी के साथ अब अंग्रेजी का भी विरोध

कन्‍नड़ समर्थकों का कहना है कि दिल्‍ली व अन्‍य जगहों पर यदि कन्‍नड भाषा का उपयोग किया जाएगा तो हम भी हिंदी व अंग्रेजी का उपयोग करेंगे।

बेंगलूर (एएनआई)। कर्नाटक में हिंदी के जबर्दस्‍त विरोध के बाद अब कन्‍नड समर्थकों के लिए अंग्रेजी ज्‍वलंत मुद्दा है। हिंदी के लिए जारी विरोध के बीच कन्‍नड समर्थित संगठन- कर्नाटक रक्षण वेदिके (केआरवी) ने गुरुवार को बेंगलूर के इको टेक पार्क के पास स्‍थित एक मॉल के रेस्‍त्रां के हिंदी व अंग्रेजी में लिखे गए नाम पर विरोध जताते हुए नष्‍ट कर दिया।

