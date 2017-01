सिद्धू ने कहा था 'राहुल बाबा स्कूल जाओ' अब 'राहुल भैया' हो गए

कांग्रेस में शामिल होने के बाद ठहाके की झड़ी लगाने वाले सिद्धू खुद ठहाके का पात्र बने गए हैं।

नई दिल्ली, जेएनएन। कांग्रेस में सिद्धू की एंट्री सोशल मीडिया पर लोगों को रास नहीं आ रही है। सोशल मीडिया यूजर्स अपने-अपने अंदाज में सिद्धू और राहुल की जोड़ी पर चटखारे ले रहे हैं। लोग सिद्धू को याद दिला रहे हैं जब वे भाजपा में थे तब कांग्रेस के बारे में क्या कहा करते थे। एक ट्विटर यूजर ने यह तक कह दिया है कि कभी सिद्धू ने कहा था, 'राहुल बाबा स्कूल जाओ' आज राहुल उनके लिए भैया हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद ठहाके की झड़ी लगाने वाले सिद्धू खुद ठहाके का पात्र बने गए हैं।

-एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि सिद्धू उस पार्टी का हिस्सा बन गए हैं जिसे कुछ समय पहले तक वो 'भ्रष्टाचार में लिप्त और नाकाम' बताते रहे हैं।

-एक यूजर सागर ने ट्वीट किया, "एक आदमी जो पिछले 12 साल से झूठे ठहाके लगा रहा है, आसानी से ऐसा बयान दे सकता है कि वो पैदाइशी कांग्रेसी हैं।"

A man who has faked laughter for for last 12 years can easily fake a statement that he is a born congressman. #Sidhu — Sagar (@sagarcasm) 16 January 2017

-@giveawayvimax हैंडल से ट्वीट किया गया है, "कुछ और बोल लेते। इस स्टेटमेंट पर तो जोक भी नहीं बन रहा है।"

-मृदुल गुप्ता ने ट्वीट किया, "मुझे न किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूं। मुझे तो कॉमिक राहुल गाँधी ने बुलाया है। ठोको ताली।"

-@coolfunnytshirt हैंडल से लिखा गया है, "सिद्धू का कहना है कि वो पैदाइशी कांग्रेसी हैं। इसी बीच वो सोच रहे थे कि वो पैदाइशी बल्लेबाज़ हैं।"

-कुलदीप शर्मा ने ट्वीट किया, "राहुल पप्पू आज सिद्धू के लिए राहुल भैया हो गए।"

-एक यूजर ने कहा, "कांग्रेस में कोई राहुल गांधी के जोक्स पर नहीं हंसता, इसलिए मैं कांग्रेस में शामिल हुआ।"

-एक और यूजर ने ट्वीट किया, "सिद्धू ने बताया ख़ुद को कांग्रेसी। सिद्धू की कॉमेडी से प्यार बना हुआ है।"

Navjot Singh Sidhu:

2014: "BJP is like my mother"

2017: "I Am Born #Congressman" — Bobby Deol (@thebobbydeoll) 16 January 2017

Move over Santa n https://t.co/7oSPqWNIoM are outdated.

The new flavour Buddhu n Siddhu guarantee entertainment 24 7. pic.twitter.com/dSRhiezk8j — Chitra (@chitrapadhi) 16 January 2017