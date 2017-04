गाय बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी लें ऐक्शन: जया

सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि महिलाओं को जुल्म से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरुरत है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद और मशहूर अदाकारा जया बच्चन ने आज एक बार फिर संसद में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की।

जया बच्चन ने कहा, 'महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आप गायों को बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में कोई कमी नहीं आ रही है।' उन्होंने सरकार से महिला सुरक्षा के लिए शीघ्र कदम उठाने की मांग की। जया की इस बात का में कई और सदस्यों ने भी मेज थपथपा कर उसमर्थन भी किया।

Must take steps for protection of women aggressively. You are protecting cows but atrocities being commited on women-Jaya Bachchan, SP in RS pic.twitter.com/ES3sx5AHhW