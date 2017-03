ओडिशा: BJP की जीत से बीजद में बेचैनी, सांसद जय पांडा पर लगा यह आरोप

ओडिशा में पंचायत चुनावों में भाजपा की जीत के बाद सत्‍तारूढ़ पार्टी में खलबली मच गयी है और पार्टी के एक सांसद पर पार्टी तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया गया है।

भुवनेश्‍वर (जेएनएन)। ओडिशा में हाल में हुए पंचायत चुनावों में भाजपा की मिली अप्रत्‍याशित जीत से सत्‍तारुढ़ बीजू जनता दल (बीजद) में बेचैनी बढ़ गयी है। बीजद के प्रमुख नेताओं में से एक जय पांडा द्वारा अखबार में लिखे गए एक लेख को लेकर पार्टी में आपत्‍ति जतायी जा रही है।

यहां तक कि ट्वीटर पर पांडा को एक यूजर ने चेतावनी देते हुए कहा, ‘आपके लेख से ओडिशा की राजनीति में हलचल मच जाएगा। क्‍या आप इसके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं।‘ इस पर पांडा ने जवाब दिया है, ‘ऐसा क्‍यों है? मैंने वही किया है जो पार्टी संस्‍थापक अध्‍यक्ष ने हमें करने को कहा। क्‍या किसी ने इसमें कोई गलती निकाली।‘

🤔 Why should it? I've done exactly what the party's​ founder president publicly said we shd do. Can anyone can point to anything inaccurate? https://t.co/IvqnRTb7JQ