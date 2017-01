चेन्नई: जलीकट्टू समर्थकों को पुलिस ने जबरन हटाया तो गाने लगे राष्ट्रगान

चेन्नई के मरीना बीच पर आज भी जल्लीकट्टू के समर्थन में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं।

चेन्नई (जेएनएन)। तमिलनाडु के चेन्नई स्थित मरीना बीच पर पुलिस जलीकट्टू समर्थकों को जबरन हटा रही है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से जाने के लिए तैयार नहीं। पुलिस और जलीकट्टू समर्थकों के बीच लगातार झड़पे हो रही हैं। पुलिस ने मरीना बीच जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है और लोगों के इकट्ठा होने से रोक लगा दी है।

वहीं आज पुलिस ने जैसे ही जलीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को मरीना बीच से हटाने की कोशिश की वे लोग खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगे। ऐसे में पुलिस के लिए असमंजस की स्थिति बन गई कि उन्हें कैसे हटाया जाए? कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो यहां तक धमकी दी कि यदि उन्हें जबरन हटाया गया तो वो आत्महत्या कर लेंगे।

Tamil Nadu: Protesters sing national anthem 'Jana Gana Mana' as police try to remove them from Chennai's Marina Beach #Jallikattu pic.twitter.com/TFkzvKtKkP — ANI (@ANI_news) January 23, 2017

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु: जलीकट्टू के दौरान पुडुकोट्टाई जिले में 2 लोगों की मौत, 129 घायल

प्रदर्शनकारियों को मरीना बीच से हटाने के लिए भारी पुलिस पहुंच चुकी है। बीच तक जाने वाले रास्तें को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है। भारी तादाद में पुलिसबल जबरन प्रदर्शनकारियों को हटा रही है।पुलिस के रूख को लेकर लोगों में बेहद गुस्से में हैं, उनका कहना है कि वे इसी देश के हिस्सा हैं, उनके साथ पुलिस गलत व्यवहार कर रही है।

We urge all students to kindly support us, we are not a separate country but a state of India. Police beating us: Protester,Marina Beach pic.twitter.com/35BxuJBHKm — ANI (@ANI_news) January 23, 2017

इससे पहले पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बात करते हुए अपील की कि राज्य सरकार ने आपकी मांग मान ली है और अब प्रदर्शन खत्म करना होगी। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो पुलिस पर भरोसा करते हैं लेकिन उन्हें अध्यादेश पर बात करने के लिए आधे दिन का समय चाहिए।

Chennai: Your goal is achieved, says police requesting Marina Beach protesters to end and move — ANI (@ANI_news) January 23, 2017

यह भी पढ़ें: दिल्ली: जल्लीकट्टू के समर्थन में दक्षिण भारतीय लोगों ने किया प्रदर्शन

आपको बता दें कि जलीकट्टू को लेकर राज्य में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर इस पारंपरिक तमिल खेल (जलीकट्टू) की इजाजत दे दी थी, लेकिन ये प्रदर्शनकारी इस पर स्थायी समाधान की मांग को लेकर अब भी डटे थे। उनका कहना था कि ये अध्यादेश तो छह महीने बाद निरस्त हो जाएगा, इसलिए सरकार इसके लिए स्थाई कानून बनाना चाहिए।