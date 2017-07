भारत के दबाव से बौखलाया सलाहुद्दीन, अब उसे लगने लगा है डर

अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किये जाने के बाद सलाहुद्दीन और पाकिस्तान दोनों सहमे हुए हैं। कानून की दुहाई देकर अमेरिकी फैसले की आलोचना कर रहे हैं।

नई दिल्ली [स्पेशल डेस्क] । हिज्बुल सरगना सैयद सलाहुद्दीन को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट है। एक तरफ पाकिस्तान अपने नापाक बोल से अमेरिकी कार्रवाई को गैरकानूनी ठहराने में जुटा हुआ है, तो वहीं पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में सलाहुद्दीन ने भारत को चुनौती देते हुए कहा कि कश्मीर में आजादी की लड़ाई में वो शामिल था और आगे भी उसका समर्थन जारी रहेगा। लेकिन शायद भूल गया कि कश्मीर में वो जिस आजादी के आंदोलन की बात करता है, उसकी सच्चाई ये है कि उसका खुद का बेटा पंपोर के ईडीआइ कैंपस में आतंकियों की गिरफ्त में आ गया था। भारतीय सुरक्षाबलों के जिन जवानों और ठिकानों को सलाहुद्दीन निशाना बनाने की बात करता है, फौज के उन्हीं जवानों ने उसके बेटे की हिफाजत की थी। सलाहुद्दीन अब ये कहता है कि अगर कोई शख्स अमेरिकी अदालत में उसके पक्ष में अपील करेगा तो ट्रंप का फैसला अमान्य हो जाएगा।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अशोक प्रसाद ने कहा कि सलाहुद्दीन के बयान से भारत के दावे की पुष्टि हुई है। भारत सरकार की तरफ से हमेशा से बयान आता रहा है कि वो कश्मीर को अशांत करने में जुटा हुआ है।

Salahuddin has himself confirmed what we have been trying to tell world.As far as his designation is concerned, it's well deserved: A Prasad pic.twitter.com/jooYBa4UwW