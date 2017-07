GST को लेकर मिथक और हकीकत, जानें राजस्व सचिव की जुबानी

जीएसटी अब कानून के रूप में देश में लागू हो चुका है। राजस्व सचिव ने व्यापारियों से कहा कि वो किसी तरह के भ्रम का शिकार न बनें।

नई दिल्ली [स्पेशल डेस्क] । एक जुलाई को एक देश, एक कर का सपना साकार हो गया। लेकिन जीएसटी को लेकर भ्रम फैला हुआ है। सड़कों पर व्यापारी विरोध कर रहे हैं। इन सबके बीच राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा कि किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर सात बिंदुओं पर व्यापारियोें की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की।

There are seven myths going around about GST which are not true. I want to dispel them one by one in form of myth and reality. Pl see these. — Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) July 2, 2017

मिथक 1- इनवॉयस सिर्फ कंप्यूटर या इंटरनेट पर बनाया जा सकता है।

हकीकत- इनवॉयस मैन्यूली भी बनाया जा सकता है।

Myth 1: I need to generate all invoices on computer/ internet only. Reality 1: invoices can be generated manually also — Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) July 2, 2017

मिथक दो-

जीएसटी के तहत व्यापार के लिए हर वक्त इंटरनेट की जरूरत होगी।

हकीकत- इंटरनेट की जरूरत मंथली रिटर्न फाइल करने के समय होगी।

Myth 2: I need internet all the time to do business under GST. Reality 2: internet would be needed only while filing monthly return of GST — Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) July 2, 2017

मिथक तीन-

मेरे पास व्यापार करने के लिए प्रोविजनल आइडी है फाइनल आइडी का इंतजार कर रहा हूं।

हकीकत- प्रोविजनल आइडी ही आपका फाइनल GSTIN है, इस लिए आप बिना किसी परेशानी के व्यापार कर सकते हैं।

Myth 3: I have provisional ID but waiting for final ID to do business. R 3: provisional ID will be your final GSTIN number. Start business. — Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) July 2, 2017

मिथक चार-

मैं जिस आइटम में व्यापार करता था वो कर के दायरे में नहीं था, लिहाजा अब व्यापार को शुरू करने के लिए नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी।

Myth 4: My item of trade was earlier exempt so I will immediately need new registration before starting business now. — Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) July 2, 2017

हकीकत- आप अपने व्यापार को जारी रख सकते हैं लेकिन तीस दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

Reality 4: U can continue doing business and get registered within 30 days — Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) July 2, 2017

मिथक पांच

हर महीने तीन रिटर्न फाइल करना होगा

Myth 5: There are 3 returns per month to be filed. — Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) July 2, 2017

हकीकत- एक ही रिटर्न के तीन हिस्से हैं। जिसमें पहला पार्ट डीलर को भरना होगा, जबकि दो पार्ट कंप्यूटर के द्वारा भरा जाएगा।

Reality 5 : There is only 1 return with 3 parts, out of which first part filed by dealer and two other parts auto populated by computer. — Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) July 2, 2017

मिथक 6-

छोटे व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करते समय हर इनवाइस की जानकारी देनी होगी।

Myth 6: Even small dealers will have to file invoice wise details in the return. — Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) July 2, 2017

हकीकत- बी 2 सी बिजनेट रिटेल व्यापार में टोटस सेल्स के समरी का उल्लेख करना होगा।

Reality 6: Those in retail business (B2C) need to file only summary of total sales. — Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) July 2, 2017

मिथक सात-

वैट की अपेक्षा जीएसटी की दर ज्यादा है

Myth 7: New GST rates are higher compared to earlier VAT. — Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) July 2, 2017

हकीकत- ये इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले एक्साइज ड्यूटी और दूसरे कर इनविजिबल थे। लेकिन अब इन करों को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है।