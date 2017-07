'KBC वाली नहीं, हो गई हूं तबादले वाली मैडम; PM दिलाएं न्याय'

13 साल में लगातार 25वीं बार अपने तबादले से परेशान मध्य प्रदेश में तैनात तहसीलदार ने पीएम मोदी से मदद मांगी है।

नई दिल्ली [स्पेशल डेस्क] । क्या नौकरशाहों के तबादलों पर चर्चा होनी चाहिए। इस सवाल का जवाब साफ है कि अगर तबादले न्यायसंगत हों तो अनावश्यक चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ तबादले ऐसे होते हैं जो चर्चा के केंद्र में आ ही जाते हैं। यूपी में डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर और मध्य प्रदेश में तहसीलदार अमिता सिंह का कार्यक्षेत्र अलग-अलग है, लेकिन उनके तबादले सुर्खियों में आ गए।

यूपी के बुलंदशहर में श्रेष्ठा ठाकुर और भाजपा नेताओं के बीच हुई बहसबाजी उनके लिए महंगी पड़ी। श्रेष्ठा ठाकुर का ट्रांसफर नेपाल से सटे बहराइच में कर दिया गया। उनके तबादले को लेकर खूब चर्चा हुई कि उन्हें सजा दी गई है। हालांकि यूपी सरकार ने इसे रुटीन ट्रांसफर बताया। कुछ ऐसा ही मामला एमपी में तहसीलदार पद पर तैनात अमिता सिंह के साथ हुआ। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है।

तहसीलदार की पीएम से गुहार

लगातार तबादले से परेशान राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील में पदस्थ महिला तहसीलदार अमिता सिंह तोमर ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ट्वीट कर न्याय की गुहार लगाई है।

Res PM! Hm transfer khud chahe the pr apne ghar ke pa's gwlr sheopur guna bt sabse durasth distt kiya gya Sidhi! Plz help me Kind Regards