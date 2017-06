फिर 'देशाटन' पर जाएगा 'बाहुबली', इस बार चुनौती 'हरियाणा की छोरियों' से

देश और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी एसएस राजामौली की फिल्म 'बाहुबली 2' अब चीन में भी रिलीज होगी।

नई दिल्ली, [जागरण स्पेशल]। राजमाता शिवगामी देवी ने 'बाहुबली' को देशाटन पर जाने का निर्देश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि जब तक जब तक तुम लौटोगे, एक राजकुमारी ढूंढ लूंगी जो तुम्हें सुंदर कहानियां सुनाएगी। लेकिन बाहुबली लौटा तो देवसेना को लेकर, फिर बाहुबली से सम्राट की कुर्सी छीन ली गई और उसे माहिष्मति राजमहल से बाहर तक कर दिया गया। अंत में उसे मौत के घाट भी उतार दिया गया। अब बाहुबली एक बार फिर देशाटन के लिए निकलने वाला है।

इस बार बाहुबली ने चीन देश जाने का निर्णय किया है। चीन ही नहीं वह ताइवान, जापान और कोरिया का भी भ्रमण करेगा। इस यात्रा में खासतौर पर चीन में उसे भारी 'दंगल' का सामना भी करना पड़ेगा। हरियाणा की दो छोरियां चीन के दंगल में पहले ही धूम मचा रही हैं। महावीर फोगाट की इन छोरियों ने हरियाणा के देसी अखाड़ों में बड़े-बड़े सूरमाओं को धूल चटाई है। अपणी गीता ने तो राष्ट्रमंडल खेल के दंगल में मेडल भी जीता। चीन में जबरदस्त 'दंगल' कर रही इन छोरियों को टक्कर देने के लिए अब 'बाहुबली' जा रहा है। अब से दो महीने बाद आगामी 17 सितंबर को बाहुबली चीन की धरती पर कदम रखेगा।

ऐसा... रुद्र सा... ऐसा..., वो ऐसा... जैसे पर्वत अविचल सा...

अश्वदलम् अभिमुखम्... महाराज वंदनम्

चक्रवर्ती आगमनम्...

गजगणम् विनम्र कुंभन्यासम्

खड्ग श्रेणी... सूल श्रेणी... आयुद्ध गौरव समर्पणम्

महाराज चरण वंदनम्

जी हां, देश और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी एसएस राजामौली की फिल्म 'बाहुबली 2' अब चीन में भी रिलीज होगी। चीन ही नहीं यह कोरिया, ताइवान और जापान के भी सिनेमाघरों मे धमाल मचाने को तैयार है। 17 सितंबर को फिल्म चीन के 4000 स्क्रीन्स पर एक साथ रिलीज होगी। चीन में 'बाहुबली 2' का सीधा मुकाबला आमिर खान की फिल्म 'दंगल' से होगा।

हालांकि एक 'दंगल' में तो आमिर खान की फिल्म ने 'बाहुबली 2' को पहले ही पटखनी दे दी है। जहां 'दंगल' चीन में 7000 स्क्रीन पर रिलीज हुई, वहीं 'बाहुबली 2' के सिर्फ 4000 स्क्रीन पर रिलीज होने की बात सामने आ रही है। अब दोनों फिल्मों का मुकाबला कमाई के मामले में होगा। 'बाहुबली 2' ने देश में कमाई के सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जबकि 'दंगल' भी चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है।

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने दो ट्वीट करके 'बाहुबली 2' के चीन में रिलीज होने की तारीख की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ''बाहुबली 2' 17 सितंबर को चीन में 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी, साथ ही फिल्म के स्टार प्रमोशन के लिए चीन भी जाएंगे।' उन्होंने चीन में फिल्म का बॉक्स ऑफिस टार्गेट भी दिया है और वह है 44.1 मिलियन डॉलर यानी करीब 284 करोड़ रुपये है।

#Baahubali2 will release in #China in Sep'17 in 4,000 Screens.. BO Target: ¥300M ($44.1 Million).. Stars will go to #China for Promotions..