आंध्र प्रदेश: हीराखंड एक्स. पटरी से उतरी, 24 की मौत, 50 से ज्यादा घायल

आंध्र प्रदेश के विजयानगरम में शनिवार देर रात जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के नौ डिब्बे पटरी से उतर गए।

ओडिशा (पीटीआई)। आंध्र प्रदेश के विजयानगरम में शनिवार देर रात जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के इंजन सहित सात डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई है जबकि 50 से ज्यादा घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है ।

One unit of National Disaster Response Force has reached the spot, Up and down line between Vijayanagaram-Singhpur affected: Anil Saxena pic.twitter.com/V8rhgdKRb7

