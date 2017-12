जे. जयललिता की आज पहली पुण्यतिथि, लोगों ने दी श्रद्धांजलि

तमिलनाडु की राजनीति में अम्मा के नाम से मशहूर जयललिता राजनीति में आने से पहले फ़िल्मी दुनिया से सम्बन्ध रखती थी। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है।

चेन्नई (एएनआई)। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की आज पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल 5 दिसंबर को जयललिता का लम्बी बीमारी के बाद अपोलो में निधन हो गया था। तमिलनाडु की राजनीति में अम्मा के नाम से मशहूर जयललिता राजनीति में आने से पहले फ़िल्मी दुनिया से सम्बन्ध रखती थी।

Tamil Nadu: People gather at Jaya memorial in Chennai on former Chief Minister #Jayalalithaa's first death anniversary. pic.twitter.com/OtvNtVkBAD