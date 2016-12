आयकर विभाग ने कोटक महिंद्रा बैंक पर मारा छापा, फर्जी खातों को लेकर हुई पूछताछ

नोटबंदी की घोषणा के बाद से देश में जगह जगह कालेधन को लेकर आयकर विभाग छापे मार रहा है इसी कड़ी में शुक्रवार को आईटी विभाग ने कोटक महिंद्रा बैंक में छापा मारा।

नई दिल्ली, एएनआई। आयकर विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में छापा मारा है। यहां आयकर विभाग के अधिकारियों ने बैंक में फर्जी खातों को लेकर बैंक कर्मचारियों से पूछताछ की है। हालांकि बैंक ने पूछताछ के दौरान बताया कि उनकी ब्रांच में कोई फर्जी खाता नहीं है।

कोटक महिंद्रा बैंक के प्रवक्ता रोहित राव ने कहा कि बैंक ने पूछताछ के दौरान सहयोग किया है अभी तक कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है।

IT Dept raided Kotak Bank KG Marg branch in connection with survey on 2 of its customers & related a/cs, bank denies that were any fake a/cs pic.twitter.com/fC04mtg9Lh

