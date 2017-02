थौबल सीट के लिए नामांकन के लिए साइकिल से आयीं शर्मिला

सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने थौबल विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया।

इंफाल (एएनआई)। ‘प्रजा’ की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने नॉमिनेशन दाखिल किया है। इसके लिए शर्मिला अपने समर्थकों के साथ साइकिल पर 20 किमी की दूरी तय कर यहां पहुंची।

मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी के खिलाफ थौबल विधानसभा क्षेत्र के लिए शर्मिला ने नॉमिनेशन दर्ज कराया है।

PRJA's Irom Sharmila rides a bicycle to file nomination for Thoubal Assembly seat in Manipur assembly polls against CM Okram Ibobi (16/2) pic.twitter.com/xz4olU0kf0

