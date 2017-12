उस्‍मानिया विवि के 21 वर्षीय ग्रैजुएट छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली जिसके बाद से कैंपस में अन्‍य छात्रों द्वारा न्‍याय की मांग करते हुए प्रदर्शन जारी है।

हैदराबाद (एएनआई)। हैदराबाद के उस्‍मानिया यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर छात्रों द्वारा आत्‍महत्‍या मामले में जांच शुरू हो गयी है। हैदराबाद साउथ जोन के डीसीपी सत्‍यनारायण ने सोमवार को बताया की मामले को दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

Osmania University student alleged suicide case: Hyderabad South Zone DCP Satyanarayana says investigation into the matter is underway and that a case has been registered pic.twitter.com/5tfLX0GOgt