सेना की जीप में एक शख्स के बांधने के वीडियो की हो रही है जांच- आर्मी

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इसे शॉकिंग करार दिया है।

श्रीनगर, प्रेट्र। भारतीय सेना की तरफ से यह कहा गया कि कथित तौर पर पत्थर मारनेवालों से बचने के लिए एक शख्स को सेना के जवान की जीप में आगे बांधने का जो वीडियो वायरल हुआ है वह उसकी जांच करा रही है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, “सेना की जीप में एक शख्स को बांधने के वीडियो के तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और पूरे मामले की छानबीन का जा रही है।”

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ट्वीटर पर इसे शॉकिंग करार दिया है और उसका वीडियो भी पोस्ट किया है।

Here's the video as well. A warning can be heard saying stone pelters will meet this fate. This requires an urgent inquiry & follow up NOW!! pic.twitter.com/qj1rnCVazn