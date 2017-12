सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक पर हमला, पुरी के जिला अस्पताल में भर्ती

पटनायक कोणार्क सैंड फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचे थे। जहां एक व्यक्ति ने उनकी घड़ी छीनने की कोशिश की। इस दौरान छीना-झपटी में पटनायक को काफी चोट आ गई।

पुरी (एएनअाई)। ओडिशा के अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक पर एक अज्ञात शख्स ने हमला कर दिया। हमले में उन्हें काफी चोट आई है, जिसके बाद उन्हें पुरी के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।

बताया जा रहा है कि पटनायक इंटरनेशनल कोणार्क सैंड फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचे थे। जहां एक व्यक्ति ने उनकी घड़ी छीनने की कोशिश की। इस दौरान छीना-झपटी में पटनायक को काफी चोट आ गई।

Odisha: International sand artist Sudarshan Pattnaik injured after being attacked by an unidentified man, he has been admitted to Puri district hospital. (file pic) pic.twitter.com/7AclL4E7ph

— ANI (@ANI) December 4, 2017

हमला के बाद सुदर्शन ने कहा कि मैं उस युवक को नहीं ढूंढ सका यहां तक कि मेरे स्टूडेंट्स और दोस्तों ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन फेल हो गए। पांच दिन तक चलने वाले इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन 1 दिसंबर को चंद्रभागा बीच में हुआ। यह बीच कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के पास स्थित है। यह कार्यक्रम राज्य सरकार के पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित किया गया था। पटनायक इसके ब्रैंड एेंबेसडर हैं।



