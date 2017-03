भारतीय नौसेना के खाते में एक और कामयाबी, INS तिलांचांग शामिल

आइएनएस तिलांचांग नामक वॉटर जेट फास्‍ट अटैक क्राफ्ट (WJFAC) के शामिल होने से भारतीय नौसेना अब और ताकतवर हो गयी है।

कारवार (एएनआई)। कर्नाटक के कारवार में गुरुवार को वाइस एडमिरल गिरिश लूथरा ने भारतीय नौसेना में नया क्राफ्ट (WJFAC) शामिल किया है।

INS Tillanchang, a Water Jet Fast Attack Craft Craft (WJFAC) commissioned into Indian Navy by Vice Admiral Girish Luthra in Karwar,Karnataka pic.twitter.com/CX2bNUKq9r