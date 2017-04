अमेरिका में एक और भारतीय की हत्या, सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी जानकारी

विक्रम जरयाल काम करने के लिए अमेरिका गया था और वहां उसकी ह्त्या हो गई। जरयाल महज 25 दिन पहले ही अमेरिका पहुंचा था और यहां अपने पारिवारिक दोस्त के गैस स्टेशन में काम कर रहा था।

नई दिल्ली(एएनआई)। अमेरिका में लगातार हो रहे भारतीयों पर हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को भी एक 26 साल के भारतीय युवक की वॉशिंगटन के एक मॉल में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

इस पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ओर ट्वीट करके जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय युवक विक्रम जरयाल पर हुए हमले के बाद मौत के मामले की रिपोर्ट मिल गई है। अभी तक की रिपोर्ट के बाद हमले के पीछे वजह की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे हेट क्राइम से जोड़ कर देखा जा रहा है।

I have received a report on the shootout incident resulting in the tragic death of Indian national Vikram Jaryal in Washington State USA./1