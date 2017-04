अमेरिका ने अफगान-पाक सीमा पर गिराया सबसे बड़ा बम, भारतीय नेताओं ने कहा Super

अमेरिका ने अफगानिस्तान-पाकिस्तान की सीमा पर MOAB गिरा कर कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस कदम पर भारतीय नेताओं का क्या कहना है जानिए।

नई दिल्ली, एएनआई। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर सबसे बड़ा हमला बोला है। यूएस ने अफगानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर पर आइएस के ठिकानों पर MOAB यानि 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब' से हमला किया। इसके बाद से ही लोगों के अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई पर खुशी जताई, और कहा कि हमें हमारी सेना पर गर्व है। इस मामले पर भारतीय नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है।

मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अमेरिका के इस कदम को बहुत अच्छा बताया है और सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने MOAB से आइएसआइएस पर हमला करके एक बेहतरीन कदम उठाया है। अब अमेरिका, इजराइल और भारत को आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठा होने की जरूरत है।

US President Trump's blasting with Mother of all bombs the ISIS hideout in Afghanistan is Super. Need US Israel India compact against terror

तो वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि दुनिया में आतंकवाद न पनपे इसके लिए इस तरह के और भी कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब अमेरिका आइएसआइएस पर MOAB से हमला कर सकते हैं तो LET, जैश-ए-मोहम्मद और जमात-उद-दावा के साथ भेदभाव कैसे कर सकता है? एक हमला इन पर भी करना चाहिए। आतंक तो एक जैसा है।

If US can drop MOAB on ISIS Khorasan-how is LET, Jaish -e- Mohmmad ,Jamat-Ul-Dawa any different? Why not one on Muridke? Terror is seemless