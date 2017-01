जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने अगले राजनीतिक कदम पर सस्‍पेंस बरकरार रखा है। जयललिता की जयंती पर वे अपने राजनीतिक भविष्‍य से पर्दा हटाएंगी।

चेन्नई (जेएनएन)। तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जाने के बाद अन्नाद्रमुक में काफी हलचल है। इस बीच उनकी भतीजी दीपा जयकुमार के भी राजनीति में आने के संकेत मिल रहे हैं।

अन्नाद्रमुक की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार के राजनीति में आने को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। आज पार्टी के संस्थापक एमजी रामचंद्रन की सौवीं जयंती के अवसर पर दीपा ने राजनीति में अपनी आगे की योजना के बारे में बताया।

दीपा ने कहा कि जयललिता की जयंती के मौके पर वे अपने अगले राजनीतिक कदम के बारे में बताएंगी। उन्होंने आगे कहा, ‘मेरे पास दो विकल्प हैं। पहला तो मैं अन्नाद्रमुक से जुड़ जाऊं या फिर नई पार्टी तैयार करूं। इसपर निर्णय लेने से पहले मैं अपने समर्थकों से विमर्श करूंगी।‘

उन्होंने आगे कहा कि शशिकला परिवार का यह दावा कि जयललिता अपने कामों में उनसे आइडिया लेती थीं यह पूरी तरह झूठ है। मैं जयललिता की जगह किसी और को नहीं दे सकती। दीपा ने कहा, 'मुझे बदनाम करने के लिए मेरे बारे में कई अफवाहें फैलाई गई हैं और लोग हकीकत से अंजान हैं।

