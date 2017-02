सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद गिलानी को अस्‍पताल में भर्ती किया गया।

श्रीनगर (एएनआई)। हुर्रियत नेता सैय्यद अहमद शाह गिलानी को बुधवार रात शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कर लिया गया है।

गिलानी ने सीने में तेज दर्द की शिकायत की थी। फिलहाल उन्हें मेडिकल आइसीयू में रखा गया है जहां वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं।

J&K: SAS Geelani was later admitted in Medical ICU and is now being constantly observed by specialist doctors.

— ANI (@ANI_news) February 2, 2017

