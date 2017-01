जम्‍मू कश्‍मीर स्‍थित कुपवाड़ा के तुलैल इलाके में बर्फीला तूफान के कारण एक मकान बर्फ में दब गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

श्रीनगर (राज्य ब्यूरो)। उत्तरी कश्मीर में एलओसी से सटे गुरेज सेक्टर (बांडीपोर) के तुलेल इलाके में बुधवार को हिमस्खलन के दौरान बर्फ का बड़ा हिस्सा एक मकान पर गिरा जिससे चार लोगों समेत मकान पूरी तरह बर्फ में दब गया है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है।

Jammu and Kashmir: At least 4 people buried alive in a snow avalanche in Gurez sector, Bandipora district. More details awaited.

