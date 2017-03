सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर मानव संसाधन मंत्री जावड़ेकर और गृह राज्यमंत्री अहीर की विरोध याचिकाओं पर दलीलों को सुनेंगे।

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत स्थित विशेष अदालत कथित रूप से प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. और अन्य से जुड़े कोयला घोटाला मामले में प्रकरण को बंद करने के सीबीआई के कदम के खिलाफ केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावड़ेकर और हंसराज अहीर की आपत्तियों पर 5 मई को सुनवाई की जाएगी।

