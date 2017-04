CRPF के काफिले पर आतंकी हमला, लश्कर-ए-तैय्यबा ने ली जिम्मेदारी

जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया इस हमले में 6 जवान घायल हो गए हैं।

राज्‍य ब्‍यूरो, श्रीनगर। श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंथाचौक से कुछ ही दूरी पर सेमपोरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ की 92वीं वाहिनी के जवानों के काफिले पर हमला किया। इस हमले में 6 सीआरपीएफ के जवान और एक स्थानीय युवती जख्मी हो गई है।

इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैय्यबा ने ली है। घायल जवानों में से तीन की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

हमले के बाद भाग निकले आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चला रखा है।

Gunmen attack CRPF convoy near Pantha Chowk in Srinagar, 3 CRPF personnel injured.(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/I9F5x6cHHR