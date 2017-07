VIDEO: मोदी के गुजरात में GST के नाम पर TTE ने रेल यात्रियों से मांगे पैसे

गुजरात की क्वीन ट्रेन में टीटीई यात्रियों से GST के नाम पर 20-20 रुपये मांगते हुए नजर आ रहा है।

नई दिल्ली, जेएनएन। एक देश, एक कर और एक बाजार की अवधारणा से प्रस्तावित किया गया वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) देशभर में 1 जुलाई से पूरे देश में लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल (घंटी) बजाकर इसको लॉन्च किया। इस बीच गुजरात में का एक वीडियो सामने आया है, जहां एक टीटीई रेलवे और केंद्र सरकार की योजनाओं की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। गुजरात की क्वीन ट्रेन में ये टीटीई यात्रियों से GST के नाम पर 20-20 रुपये मांगते हुए नजर आ रहा है।

#WATCH Gujarat Queen train TTE collects Rs 20 each from passengers after #GST rollout. Passengers demand fare revision circular pic.twitter.com/l9PZ91kiCp