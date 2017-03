जम्‍मू कश्‍मीर: पुलवामा में पुलिस पर ग्रेनेड से हमला, एक नागरिक की मौत

जम्‍मू कश्‍मीर के पुलवामा स्‍थित मुरन चौक पर शुक्रवार को पुलिस पर ग्रेनेड से हमला किया गया।

श्रीनगर (एएनआई)। श्रीनगर (राज्‍य ब्‍यूरो)। दक्षिण कश्‍मीर के पुलवामा के मुरन इलाके में शुक्रवार की दोपहर को आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया।

जवानों से कुछ दूरी पर सडक पर आ गिरा और जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस विस्‍फोट में सीआरपीएफ के एक जवान व चार स्‍थानीय नागरिक जख्‍मी हो गए। बाद में इस हमले में गंभीर तौर पर घायल एक नागरिक मोहम्‍मद अयूब की मौत हो गयी।

#UPDATE Pulwama(J&K): One local killed and three people including one CRPF jawan injured

हमले के फौरन बाद सुरक्षाबलों ने आतंकियों की धरपकड के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। अन्‍य विवरण प्रतीक्षारत हैं।

#FLASH: Grenade lobbed at a police party in Pulwama's Muran Chowk (Jammu and Kashmir). More details awaited. pic.twitter.com/MUZ4uok8We

