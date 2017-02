सैन्य अभियानों के लिए सेनाध्यक्ष को सरकार का समर्थन

देश में सैन्‍य अभियानों को बाधित करने वालों पर सख्‍ती के सेनाध्‍यक्ष के संदेश को आज सरकार का समर्थन भी मिल गया है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। जम्मू कश्मीर समेत देश के किसी भी हिस्से में सेना की ओर से किये जाने वाले सैन्य अभियानों में बाधा डालने वालों पर सख्ती का संदेश कल ही सेना प्रमुख की ओर से दिया गया था। जिसे आज सरकार का समर्थन मिल गया।

बीते दिनों जम्मू कश्मीर में हुए दो अलग-अलग मुठभेड़ में कुल चार जवान शहीद हो गये थे। इन जवानों को कल यानि बुधवार को सेनाध्यक्ष बिपिन रावत और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से श्रद्धांजलि दी गयी। इस दौरान मुठभेड़ की पूरी जानकारी पीएम से सेनाध्यक्ष ने साझा की।

वहीं पत्रकारों से मुखातिब होने पर सेनाध्यक्ष ने आतंकियों के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान कुछ आम निवासियों की ओर से बाधा पहुंचाने की बात कही गयी। कहा गया कि सेना की आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान बाधा डालने वाले और सहयोग न करने वाले लोगों को आतंकियों के साथ समझा जाएगा।

Those who obstruct our ops during encounters &are not supportive will be treated as overground workers of terrorists: Army Chief Bipin Rawat pic.twitter.com/amYjyrXyhQ

— ANI (@ANI_news) February 15, 2017