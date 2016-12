500-1000 के पुराने नोट रखने पर देना होगा जुर्माना, अध्यादेश को मंजूरी

पुराने नोटों को जमा करने के लिए अंतिम तारीख पर अध्यादेश को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।

नई दिल्ली (एएनआई)। पांच सौ और एक हजार रुपये के पुराने नोटों पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की धारक के प्रति देयता को खत्म करने वाले अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अब तय तारीख 31 मार्च 2017 के बाद 500 और 1000 के 10 नोट से ज्यादा पाए गए तो उस पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा चार साल तक जेल हो सकती है।

