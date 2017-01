पश्चिम बंगाल: गंगा सागर मेले में मची भगदड़, 9 की मौत; PM ने जताई संवेदना

हादसा रविवार को शाम करीब 5.30 बजे कचूबेड़िया में पांच नंबर लंच घाट के समीप हुआ।

जागरण संवाददाता, कोलकाता : गंगासागर से पुण्य स्नान के बाद घर लौट रहे नौ तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार रविवार को कचूबेडि़या में पांच नंबर जेटी के समीप स्टीमर पर चढ़ने की होड़ में छह तीर्थयात्रियों की मौत कुचलने एवं दम घुटने से हो गई। अन्य तीन श्रद्धालुओं की ठंड से मौत हो गई। भगदड़ में मृत सभी महिलाएं बताई गई हैं। करीब 15 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कचूबेडि़या में भगदड़ की घटना रविवार को शाम करीब 5.30 बजे हुई।

Latest visuals from the Gangasagar (West Bengal) fair stampede site, 6 dead and 10 hospitalised. pic.twitter.com/qCkVBED0uG

— ANI (@ANI_news) January 15, 2017