चुनाव में शानदार जीत के लिए पीएम मोदी को दुनिया के हर कोने से मिल रहीं बधाइयां

विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस, अबू धाबी और कनाडा से शुभकामना संदेश मिले हैं, जिसके जवाब में उन्‍होंने अपना आभार व्‍यक्‍त किया है।

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। फ्रांस, कनाडा, अबू धाबी व भारत की प्रसिद्ध हस्‍तियों की ओर से विधानसभा में भाजपा की शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं और बधाइयां दी जा रही हैं। फ्रांस के राष्‍ट्रपति फ्रेंकोइस ओलांदे व अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्‍मद बिन जायेद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विधानसभा चुनावों में जीत पर बधाई दिया जिसके लिए प्रधानमंत्री ने आभार व्‍यक्‍त किया है।

French President, François Hollande called PM Narendra Modi today to convey his felicitations at the election results (file pic) pic.twitter.com/sPACHQ5IiJ — ANI (@ANI_news) March 15, 2017

भारत में विधानसभा चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के अन्‍य देशों से शुभकामनाएं दी जा रही हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्‍मद बिन जायद अल नाह्यान और दुबई के सशस्‍त्र बल के डिप्‍टी सुप्रीम कमांडर समेत फ्रांस के राष्‍ट्रपति ओलांदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दिया है।

एक ट्वीट में पीएमओ ने बताया, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री से बात कर चुनावी जीत पर बधाई दिया है।

कनाडाई प्रधानमंत्री स्‍टीफन हार्पर की ओर से मिली शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनका धन्‍यवाद भी किया। हार्पर ने अपने ट्वीट में कहा, ‘नरेंद्र मोदी व भाजपा को उत्‍तर प्रदेश व अन्‍य राज्‍यों में चुनावी जीत के लिए बधाईयां।

Congratulations to @narendramodi and @BJP4India on decisive victories in UP and state elections! Courageous leadership, endorsed by Indians. — Stephen Harper (@stephenharper) March 11, 2017

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘शुभकामनाओं के लिए आभार।’

Gratitude for the good wishes. https://t.co/uYHuz6hkW3 — Narendra Modi (@narendramodi) March 13, 2017



मोदी को शुभकामनाएं देने वालों में गायिका लता मंगेशकर, नवाजुद्दिन सिद्दकी, श्रीश्री रविशंकर भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इन शुभकामनाओं के लिए सबको धन्‍यवाद कहा।

Congratulations @narendramodi @AmitShah for the victory in state elections. The mandate comes with a big responsibility for good governance — Sri Sri Ravi Shankar (@SriSri) March 11, 2017

लता मंगेशकर ने ट्वीट किया, ‘आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को इस शानदार जीत की बहुत बधाई। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘लता दीदी, शुभकामनाओं के लिए धन्‍यवाद। हमेशा की तरह आपकी शुभकामनाएं विशेष हैं।‘

Namaskar.Aadarniya @narendramodi ji , @AmitShah ji aur BJP ke sabhi karyakartao'n ko is shaandaar jeet ki bahut badhaai. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) March 11, 2017

पूर्व टीम इंडिया के बल्‍लेबाज मोहम्‍मद कैफ ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दिया है।

Thanks a lot. Yes, the scale and support is historical. https://t.co/C6gX9YoqUg — Narendra Modi (@narendramodi) March 11, 2017