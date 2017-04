जम्मू-कश्मीरः कुपवाड़ा में 4 पाकिस्तानी घुसपैठिए ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर कुपवाडा में पाकिस्तान की तरफ से की जा रही घुसपैठ की कोशिश एक बार फिर सेना ने नाकाम कर दिया है।

श्रीनगर(एजेंसी)। जम्मू कश्मीर में सेना ने एक बार फिर पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सोमवार सुबह सेना ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में चार पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल घुसपैठ को लेकर सेना की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

