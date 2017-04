माउंटआबू के जंगलों में भीषण आग, काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद

आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय प्रशासन MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ले रहा है।

जयपुर, प्रेट्र । गर्मी के बढ़ने के साथ आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। राजस्थान में सिरोही जिले से सटे माउंटआबू के जंगलों में भीषण आग लगी है।आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय प्रशासन MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ले रहा है।

जानकारी के मुताबिक माउंटआबू के पहाड़ों में आग दोपहर के वक्त लगी।

#WATCH: IAF helicopter carries out fire fighting operations with underslung Bambi Bucket in the hills around Mount Abu in Rajasthan pic.twitter.com/sElXuY5xRz