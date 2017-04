जवानों से दुर्व्यवहार पर भड़के गंभीर, कहा- हर थप्पड़ पर मारे जाएं सौ जिहादी

नई दिल्ली, जेएनएन। सोशल मीडिया पर जवानों के साथ कश्मीर में अपुष्ट तौर पर हुए दुर्व्यवहार को लेकर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। उस वीडियो पर भारत के ओपनिंग बैट्समैन गौतम गंभीर ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। गंभीर ने कहा कि जवानों के हर थप्पड़ पर कम से कम सौ जिहादी मारे जाने चाहिए।

उन्होंने ट्वीटर पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि जो लोग कश्मीर की आज़ादी की मांग कर रहे हैं उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए क्योंकि कश्मीर हमारा है।

For every slap on my army's Jawan lay down at least a 100 jihadi lives. Whoever wants Azadi LEAVE NOW! Kashmir is ours. #kashmirbelongs2us

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 13, 2017

गंभीर ने समझाया तिरंगा झंडा का मतलब

गंभीर ने कश्मीर पर बोलते हुए तिरंगे का मतलब भी समझाया। Kashmirbelongs2us हैशटैग साथ गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'भारत विरोधी भूल गए हैं कि हमारे झंडे के तीन रंगों का क्या मतलब है। केसरिया- हमारे गुस्से की आग है, सफेद- जिहादियों के लिए कफन जबकि हरा- आतंक के खिलाफ द्वेष है।' गौतम गंभीर की तरफ से किए गए ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।

Anti-Indians hav forgotten dat our flag also stands 4: saffron - fire of our anger, white - shroud for jihadis, green - hatred 4 terror.

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 13, 2017

गौरतलब है कि पैरामिलिट्री बल के जवानों के साथ कश्मीर में हुई बदसलूकी वाले इस वीडियो में कश्मीरी युवक जवानों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में कश्मीरी 'इंडिया गो बैक' के नारे लगा रहे हैं और जवानों के साथ मार-पिटाई करते नजर आ रहे हैं। आईपीएल के केकेआर टीम के कप्तान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर अपनी यह प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें कथित तौर पर कश्मीर में जवानों के साथ बदसलूकी करते हुए दिखया गया है।

सहवाग ने कहा- सीआरपीएफ जवानों के साथ ऐसा सलूक अस्वीकार्य

जबकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेन्द्र सहवाग ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। सहवाग ने ट्टवीट करते हुए कहा, "यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हमारे सीआरपीएफ जवान के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा सलूक रोकना रोकना होगा। बदतमीजी की भी हद होती है।"

This is Unacceptable ! Cant do this to our CRPF jawaans .This rot has to stop. Badtameezi ki hadd hai. pic.twitter.com/rZbqGbXk6O — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 13, 2017

अनुपम खेर ने कहा- भारतीय सेना के संयम की जितनी तारीफ हो कम है

उधर, इस मामले पर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हाथों में हथियार होने के बावजूद भारतीय सेना के संयम की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। लेकिन, ये संयम पदाधिकारी दिखाए तो कमजोरी लगती है।

पिछले महीने भी गौतम गंभीर ने भारतीय सेना के जवानों के पक्ष में बोला था। लेकिन, इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा गुरमेहर कौर का बचाव भी किया था। गुरमेहर ने सोशल मीडिया पर लिखा शांति के पक्ष में लिखा था जिसका ना सिर्फ मजाक उड़ाया गया था बल्कि रेप की तक धमकी दी गई थी। गंभीर ने पूरी तरह से गुरमेर का समर्थन किया था।