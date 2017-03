कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ मणिपुर विधानसभा चुनाव का पहला चरण

मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गया। इस चरण में 38 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए।

इंफाल (जेएनएन)। मणिपुर विधानसभा चुनाव का पहला चरण कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। यहां पर एक बजे तक 69 फीसदी वोटिंग हुई। इससे पहले, राज्य में शनिवार की सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया और यह तीन बजे तक चला।

First time voter shows her inked finger after casting vote at a polling booth in Manipur's Bishnupur #ManipurElection2017 pic.twitter.com/jm0DXl97IG