श्रीनगर: कोर्ट रोड पर भीषण आग, चपेट में कई दुकानों के साथ दो बैंक शाखाएं भी

श्रीनगर के कोर्ट रोड पर आग की चपेट में दो बैंकों की शाखाओं समेत कई दुकानें आ गयी हैं।

श्रीनगर (जेएनएन)। श्रीनगर स्थित लाल चौक के पास कोर्ट रोड पर शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गयी। इस आग की चपेट में दो बैंकों की बिल्डिंग और कई दुकानें आ गयी हैं। आग बुझाने के लिए 18 दमकलकर्मी मौके पर पहुंच गए हैं।

प्राप्त खबर के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक और विजया बैंक की शाखाओं के साथ एक पोस्ट ऑफिस और कई दुकानें इस आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझा रहे हैं।

फिलहाल इस घटना से होने वाले किसी तरह नुकसान की खबर नहीं मिली है।

Srinagar (J&K): Visuals of fire which broke out on Court road, near Lal Chowk leaving many shops, 2 banks and a post office gutted. pic.twitter.com/v1iQgfN87m

— ANI (@ANI_news) January 13, 2017

यह भी पढें: सिलीगुड़ी पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी आग, मची अफरातफरी