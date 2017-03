बेंगलुरु के विनायक नगर स्‍थित एक बिल्‍डिंग में आग लग गयी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गयी।



बेंगलुरु (एएनआई)। बेंगलुरु के विनायक नगर स्‍थित एक बिल्‍डिंग में शुक्रवार को आग लग गयी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गयी।

#UPDATE: 2 dead in fire that broke out inside a residential building in Vinayak Nagar; fire doused now. #Bengaluru