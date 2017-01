मुबंई: दो जगहों पर लगी आग पर पाया गया काबू, कोई हताहत नहीं

मुंबई के कपाड़िया बाज़ार और कफे परेड में आज सुबह लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है।

मुंबई (जेएनएन)। मुंबई में आज सुबह दो जगहों पर आग लग गयी। दमकल की 2 गाड़ियों और 2 पानी के टैंकर की मदद से शहर के गणेश मूर्ति नगर एरिया (कफे परेड) में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग के कारण के बारे में पता नहीं चल पाया है।

Mumbai: Fire breaks out in Ganesh Murti Nagar area (Cuffe Parade), 2 fire engines & 2 water tankers rushed to the spot.More details awaited.

इससे पहले आज सुबह मुंबई के ही कुर्ला इलाके में स्थित कपाडिया बाजार के पास बनी झोपड़पट्टी में आग लग गई। इस आग में कई झुग्गियां जलकर खाक हुई है। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाडियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। झुग्गियों में रहने वाले लोग समय पर बाहर निकल आए जिससे कोई मानवीय हादसा नहीं हुआ, लेकिन झुग्गियों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया।

Mumbai: Fire that broke out in Kurla's Kapadia Bazar was due to electric short circuit. Fire engulfed a scrap, saree and timber godown. pic.twitter.com/EFBqgVQzlg

— ANI (@ANI_news) January 7, 2017