हैदराबाद के कूलर के गोदाम में आग लगने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई।

हैदराबाद (एएनआई)। कूलर के गोदाम में बुधवार को आग लग गई जिसके कारण 6 लोगों की मौत हो गई।

हालांकि मौके पर पहुंचे 4 दमकलकर्मियों ने बाद में आग पर नियंत्रण कर लिया।

घटनास्थल से मृतकों के शव बरामद किए गए हैं।

Hyderabad: Fire broke out in a cooler godown; was later controlled by 4 fire tenders. 6 bodies recovered from the spot.

— ANI (@ANI_news) February 22, 2017

यह भी पढ़ें: धू-धू जली स्कार्पियो, बाल-बाल बचे मुखिया