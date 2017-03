मॉडर्न ब्रेड फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। दमदल की 20 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए लगाई गई हैं।

भोपाल(एएनआइ)। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित मॉडर्न ब्रेड फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग इतनी भीषण है कि दमदल की 20 गाड़ियां उस पर काबू पाने के लिए लगाई गई हैं। इसके अलावा शहर के दूसरे फायर कंट्रोल रूम को भी अलर्ट पर रखा गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।

Bhopal (MP): Fire breaks out in Modern Bread factory in Govindpura Industrial area. 20 fire tenders on spot. pic.twitter.com/VgNb2T7vTx