मुंबई के टाटा कैंसर अस्‍पताल के बेसमेंट में आग लगने की सूचना के बाद मौके पर दमकलगाड़ियां पहुंच गयी हैं।

मुंबई(एएनआई)। मुंबई के टाटा कैंसर अस्पताल में शनिवार को आग लगने की सूचना है। इसे बुझाने के लिए मौके पर फायर इंजन पहुंची है। फिलहाल आग लगने के पीछे के कारणों का पता नहीं चला है।

Mumbai: Fire breaks out in basement of Tata Cancer hospital. 4 fire engines and 4 water tankers rushed to the spot

— ANI (@ANI_news) February 11, 2017