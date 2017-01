गुजरात के दाहेज स्थित स्टर्लिंग कंपनी में लगी भीषण आग

गुजरात के दाहेज इलाके में भीषण आग लगी है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़िया मौजूद हैं।

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात के दहेज एरिया में स्थित स्टर्लिंग कंपनी में भीषण आग लग गयी है। आग बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौजूद हैं। आग इतनीं भयंकर है कि इलाके के दो गांव खाली कराने पड़े। फिलहाल आग लगने की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

Fire breaks out at Sterling Company in Gujarat's Dahej area, 10 fire tenders present at the spot. pic.twitter.com/wxaGFQPNO3

